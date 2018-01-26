Федеральная власть должна помочь достроить дома дольщиков — Евгений Малышев Общество

Москва, 26 января 2018. PenzaNews. Федеральная власть должна помочь достроить проблемные объекты долевого строительства по всей России. Такое мнение выразил заместитель главного редактора пензенской газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря так называемого «Бездомного полка», в ходе круглого стола по проблемам обманутых дольщиков, состоявшегося в Госдуме РФ в пятницу, 26 января.

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Почти все время, отведенное по регламенту на выступление, Евгений Малышев потратил на демонстрацию видео встречи председателя правительства Пензенской области Николая Симонова и дольщиков, на которой людям было предложено создавать ЖСК.

«Мы считаем, вот здесь все сказано. Нам нечего добавить. Мы согласны с тем, что требуют дольщики. Мы считаем, что федеральная власть должна помочь достроить дома по всей России. Только так», — прокомментировал пензенский журналист видеоролик.

Дольщики, приехавшие из разных регионов страны, встретили эти слова аплодисментами.

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Круглый стол на тему «Проблемы обманутых дольщиков: меры по восстановлению законности, ход выполнения поручений президента Российской Федерации» объединил участников долевого строительства со всей страны, которые представили данные о реальном положении дел на местах и поделились своими идеями относительно выхода из сложившейся ситуации.

Мероприятие прошло под председательством первого зампреда комитета Госдумы России по делам национальностей Валерия Рашкина, входящего во фракцию КПРФ.

Ожидается, что по итогам круглого стола, в котором также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, будут направлены депутатские запросы.