Обнародовано видео встречи Николая Симонова и дольщиков за два дня до митинга в Пензе Общество

Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Видео с фрагментами встречи председателя правительства Пензенской области Николая Симонова и дольщиков, вложивших сбережения или заемные средства в покупку жилья, но так и не получивших обещанных квартир, опубликовано на портале YouTube.

Фото: Penza-gorod.ru

Запись, сделанная в офисе компании «Пензастрой» в минувшую пятницу, 22 декабря, была размещена в сети в тот же день, то есть за двое суток до митинга в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, на который участники долевого строительства выйдут в составе так называемого «Бездомного полка».

На встрече также присутствовали начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко, первый замглавы регионального Минстроя Светлана Круглова, мэр Пензы Виктор Кувайцев, генеральный директор ОАО «Пензастрой» Валентин Журавлев и руководитель строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

«Мы вырабатываем решение практически в ежедневном режиме», — заявил Николай Симонов, комментируя сложившуюся ситуацию.

В числе первоочередных шагов он предложил дольщикам создавать жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

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В ответ на замечание одного из участников встречи, что в этом случае люди могут остаться с проблемой один на один и им вновь придется вкладывать деньги, чтобы стройка была завершена, председатель пензенского правительства отреагировал философски.

«Я отвечу так: бояться — в лес не ходить», — сказал он.

Также дольщиков интересовало, кто понесет ответственность за то, что сначала «власть обязала заключить страховки», затем эти компании развалились, а в итоге дольщики не получили полагающихся выплат.

«Власть. Какая власть? Федеральная? Федеральная! […] Вот к федеральной и обращайтесь», — заявил Николай Симонов.

Он добавил, что «ни городская, ни региональная власть никакого отношения к закону о страховании дольщиков не имеет».

«А федеральная власть — это президент?» — спросил один из участников встречи.

«Да», — ответил председатель регионального правительства.

«Он виноват?» — задал уточняющий вопрос мужчина.

«Нет», — сказал Николай Симонов, дав понять, что не будет продолжать разговор в таком ключе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце ноября 2017 года губернатор Иван Белозерцев лично оценил ситуацию на пяти стройплощадках ЗАО «Декор-Трейд» и ОАО «Пензастрой». Он предложил представителям других строительных компаний рассмотреть возможность завершения проблемных объектов с использованием возможностей регионального законодательства, по которому новым застройщикам полагаются земельные участки.

К настоящему времени о каких-либо конкретных договоренностях по завершению долгостроев неизвестно.