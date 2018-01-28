Мэр Пензы оценил ход строительства школы на Шуисте Общество

Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил ход строительства школы на 660 мест в микрорайоне Шуист по итогам выездного совещания в воскресенье, 28 января.

Фото: Penza-gorod.ru

Он отметил положительную динамику строительства здания и нацелил ответственных лиц придерживаться заданного темпа.

Мастер участка сообщил мэру, что по будням на объекте трудится более 100 человек, а в выходные — около 30.

В ходе обсуждения технических вопросов глава администрации города обратил внимание представителей подрядной организации на необходимость соблюдения технологического процесса.

«Нужно выдерживать температурный режим и временной период для того, чтобы прочность бетона соответствовала стандартам качества и безопасности. […] В феврале необходимо завершить все монолитные работы, чтобы в марте была возможность закончить штукатурку стен и стяжку полов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы на 660 мест был заложен 30 августа 2017 года. Завершить строительство планируется в III квартале 2018 года.

Число этажей здания, площадь которого превысит 11 тыс. кв. метров, будет варьироваться от одного до четырех.

На территории учреждения планируется построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.

В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В ходе посещения стройплощадки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал сдать в эксплуатацию объект на две недели раньше срока — не 15, а 1 августа.

По состоянию на 28 января, на объекте завершен основной объем работ по устройству железобетонного каркаса здания, состоящего из пяти модулей.

Подрядная организация приступила к внутренним штукатурным работам на двух блоках. Кладка стен, остекление окон, монтаж электрической проводки ведутся одновременно на всех модулях.