После сообщения о возможных арестах активистов в Пензе прошел пикет у здания правительства Общество

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Активистка «Левого фронта» Юлия Аленкина провела одиночный пикет напротив входа в здание правительства Пензенской области со стороны улицы Кирова утром во вторник, 30 января.

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Как только женщина развернула флаг движения и плакат с надписью «Бочкарев с людьми разговаривал! А Белозерцев сажает?», на крыльце здания появился охранник, сделавший какие-то пометки в своем блокноте. Никто из сотрудников правительства к пикетирующей не вышел, но некоторые смотрели на акцию из окон.

К активистке также подошел молодой мужчина в очках, который отказался представиться корреспонденту ИА «PenzaNews», но, по утверждению сторонников «Левого фронта», является сотрудником полиции, который то в форме, то в штатском часто появляется на их акциях. Он спросил о том, что женщина собирается здесь делать, и сфотографировал активистку с плакатом и флагом на телефон, после чего зашел в здание правительства и некоторое время наблюдал за происходящим из окна.

Спустя примерно 20 минут к Юлии Аленкиной подошли двое сотрудников полиции, один из которых начал снимать пикет на камеру мобильного телефона, а второй попросил предъявить документы, затем переписал паспортные данные и осведомился о ее цели. После этого оба полицейских удалились.

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин, акция проведена в связи с появившимися неофициальными сведениями о предстоящих административных арестах руководителей и активистов движения в Пензе.

«На днях в одном из анонимных Telegram-каналов появилась информация о том, что к возможным арестам может быть причастен губернатор Пензенской области Иван Белозерцев», — сказал он.

Сергей Падалкин отметил, что сторонники движения не склонны доверять подобным источникам, поэтому хотят услышать от первого лица, является ли это правдой.

«Будем готовить обращение в правоохранительные органы, ведь, по сути, «Левый фронт» ничем таким противозаконным не занимается. Те проблемы, которые мы поднимаем, социальные — помощь обманутым дольщикам, состояние здравоохранения, нашей медицины, поэтому непонятна такая реакция властей, если она действительно такая, как сообщают в интернете», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что текст плаката указывает на разные подходы к диалогу прежнего главы региона Василия Бочкарева и нынешнего — Ивана Белозерцева.

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«Предыдущий губернатор никогда не боялся разговаривать с оппозицией. Всегда была возможность ему позвонить, встретиться с ним, и он звонил, когда какие-то критические публикации в его адрес были, давал поручения министрам, другим чиновникам разобраться, если где-то мы действительно указывали на какую-то проблему. Сегодняшний губернатор, к сожалению, использует другие методы», — добавил он.

Сергей Падалкин отметил, что ему, в частности, неизвестно о какой-либо реакции правительства на предложение «Левого фронта» по решению проблемы дольщиков — создать государственную компанию по примеру «Областного агропромышленного холдинга», которая могла бы приобрести активы «Пензастроя» и достроить дома на деньги, выделенные из бюджета.

«Вместо того, чтобы позвать дольщиков, представителей «Левого фронта», обсудить эти предложения, если мы в чем-то неправы, объяснить в чем, власть с помощью подконтрольных ей средств массовой информации начинает нас обвинять, что мы политизируем процесс», — пояснил он.

Пикет продлился примерно с 8.00 до 8.45 и закончился без происшествий.