В Пензе запланирована череда мероприятий к 100-летию Башира Рамеева Общество

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Программа разноплановых мероприятий запланирована в Пензе в честь 100-летия со дня рождения лауреата государственной премии СССР, доктора технических наук Башира Рамеева, которое будет отмечаться 1 мая.

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В предстоящую среду, 7 февраля, в инновационном бизнес-инкубаторе состоится круглый стол «Развитие информационных технологий в Пензенской области: от ЭВМ Рамеева до IT-парка» в рамках празднования недели российской науки.

С 5 марта по 20 апреля пройдет региональный конкурс рисунков и фотографий, посвященный юбилейной дате.

Затем 16 марта в рамках всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest» и межрегиональной конференции «Secon» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоится премьера фильма «Легендарный Рамеев», снятого пензенской киностудией «Свет».

15 мая на базе IT-колледжа будет открыт музей радиотехники и радиоэлектроники «Кристалл», 15–16 мая там же пройдет научно-техническая конференция «Информационно-управляющие и телекоммуникационные системы специального назначения».

Номер журнала «InНоватор», который выйдет 31 мая, будет посвящен 100-летию со дня рождения Башира Рамеева.

Мероприятия продолжатся осенью. 22 ноября в технопарке «Рамеев» состоится конкурс молодежных IT-проектов в рамках финального отбора программы «УМНИК», сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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Рамеев Башир Искандарович (1 мая 1918 года, Баймак — 16 мая 1994 года, Москва) — советский ученый-изобретатель, разработчик первых советских ЭВМ («Стрела», «Урал-1»). Доктор технических наук. Лауреат Сталинской премии. Участник Великой Отечественной войны.

В 1935 году стал членом Всесоюзного общества изобретателей.

В 1937 году поступил в Московский энергетический институт. В 1938 году после ареста отца отчислен из института, после чего долго не мог найти работу.

В 1940 году устроился техником в Центральный научно-исследовательский институт связи.

С началом Великой Отечественной войны пошел добровольцем в батальон связи Минсвязи СССР. В составе специальной группы обеспечения войск 1-го Украинского фронта УКВ-связью участвовал в форсировании Днепра в 1943 году и освобождении Киева.

В 1944 году был освобожден от службы в армии в соответствии с приказом о специалистах, направляемых для восстановления народного хозяйства. Поступил на работу в ЦНИИ №108, руководил которым академик Аксель Берг.

В начале 1947 года из радиопередачи «Би-Би-Си» узнал о создании ЭВМ в США и заинтересовался новой областью науки и техники.

В мае 1948 года принят инженером-конструктором в лабораторию электросистем Энергетического института АН СССР.

В августе 1948 года Исаак Брук и Башир Рамеев представили первый в СССР проект «Автоматическая цифровая электронная машина».

Среди множества разработок Башира Рамеева — ЭВМ «Стрела», серия ЭВМ «Урал».

Формальное отсутствие высшего образования не помешало ему стать главным инженером и заместителем директора по научной работе Пензенского НИИ математических машин (ныне ОАО «Научно-производственное предприятие «Рубин»), где ученый работал с 1955 по 1968 годы, и получить впоследствии степень доктора технических наук без защиты диссертации.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, Сталинской премией, золотой медалью ВДНХ СССР.

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.