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Губернатор распорядился помочь семье, лишившейся участка вблизи Сурского водохранилища

10:00 | 03.02.2018 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился помочь семье, купившей в 1990-х годах дом на берегу Сурского водохранилища с земельным участком, который не был должным образом оформлен и впоследствии на законных основаниях оказался выделен другому гражданину.

Губернатор распорядился помочь семье, лишившейся участка вблизи Сурского водохранилища. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С просьбой оказать содействие в решении земельного вопроса к главе региона обратился Александр Кривошеев в ходе приема граждан в Шемышейском районе в минувшую пятницу, 2 февраля.

В ходе беседы было установлено, что администрация района предлагает выбрать вариант из свободных земель населенного пункта, но пока ни один из них Кривошеевых не устроил.

Губернатор поручил найти решение проблемы в течение 10 дней.

«Люди попали в эту ситуацию не по своей вине, а по незнанию законодательства. Нужно отмежевать подходящий участок и поставить его на учет. Справедливость должна восторжествовать», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.
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