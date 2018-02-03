Губернатор распорядился помочь семье, лишившейся участка вблизи Сурского водохранилища Общество

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился помочь семье, купившей в 1990-х годах дом на берегу Сурского водохранилища с земельным участком, который не был должным образом оформлен и впоследствии на законных основаниях оказался выделен другому гражданину.

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С просьбой оказать содействие в решении земельного вопроса к главе региона обратился Александр Кривошеев в ходе приема граждан в Шемышейском районе в минувшую пятницу, 2 февраля.

В ходе беседы было установлено, что администрация района предлагает выбрать вариант из свободных земель населенного пункта, но пока ни один из них Кривошеевых не устроил.

Губернатор поручил найти решение проблемы в течение 10 дней.

«Люди попали в эту ситуацию не по своей вине, а по незнанию законодательства. Нужно отмежевать подходящий участок и поставить его на учет. Справедливость должна восторжествовать», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.