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В Заре торжественно открыта улица Сузюмова

09:37 | 04.02.2018 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное символическому открытию улицы Сузюмова в микрорайоне Заря города Пензы, состоялось в минувшую субботу, 3 февраля.

В Заре торжественно открыта улица Сузюмова

Фото: пресс-служба Русского географического общества

Церемония началась с оглашения письма сына полярника Евгения Сузюмова Алексея Сузюмова, в котором отмечается, что он благодарен всем, кто способствует сохранению исторической памяти о жителях города и области, внесших достойный вклад в развитие науки, культуры и других областей жизни страны.

«Я рад, что жители микрорайона Заря теперь узнают, чьим именем названа эта красивая улица. Надеюсь, что постепенно на ней появится все, что нужно для удобной жизни», — добавляется в тексте письма.

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В ходе мероприятия выступил житель микрорайона, поэт Геннадий Блохин, который прочитал четыре стихотворения о ветеранах Великой Отечественной войны.

После этого местным жителям был презентован информационный стенд о Евгении Сузюмове, изготовленный пензенским реготделением Русского географического общества при поддержке Алексея Сузюмова.

По окончании официальный части местные жители попросили членов РГО подумать о будущем проекте памятной инсталляции, посвященной полярнику, и сквере имени Сузюмова, сообщает пресс-служба реготделения Русского географического общества.
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