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Виктор Кувайцев поздравил жителей с 79-й годовщиной образования Пензенской области

11:47 | 04.02.2018 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей региона с 79-й годовщиной со дня образования области, которая отмечается в воскресенье, 4 февраля.

Виктор Кувайцев поздравил жителей с 79-й годовщиной образования Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что почти за 80 лет регион нарастил мощный промышленный, производственный, инновационный и научно-образовательный потенциал.

«Сегодня он славится своими многочисленными святынями, памятниками архитектуры, музеями и заповедными местами. С ним связаны великие имена российской истории — практически на любую букву алфавита есть знаменитая фамилия, относящаяся к Сурскому краю. Пензенская область — это и большая многонациональная семья. Здесь в мире и дружбе, взаимопонимании и согласии живут, учатся, развивают свой бизнес представители более чем 25 национальностей», — добавил мэр города.

Виктор Кувайцев уточнил, что Пензенская область с каждым годом становится все более комфортной, успешной и узнаваемой, прогрессивной и привлекательной во многом благодаря деятельности губернатора Ивана Белозерцева, «его трудолюбию и самоотдаче, мудрому и принципиальному подходу к решению задач».

«Воплощаются в жизнь масштабные проекты в промышленности, экономической, культурной и социальной сферах, динамично развивается агропромышленный комплекс. Все эти показатели позволяют нам гордиться своей малой родиной, вселяют уверенность в завтрашнем дне. Дорогие земляки, в день такого важного для всех нас события от всей души желаю вам доброго здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

4 февраля 1939 года указом президиума Верховного совета СССР была образована Пензенская область. До этого времени Пенза являлась районным центром Тамбовской области.

При образовании Пензенской области в ее состав были включены: из Тамбовской области — город Пенза, Башмаковский, Беднодемьяновский, Бессоновский, Больше-Вьясский, Голицынский, Головинщинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Керенский, Кондольский, Лунинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижне-Ломовский, Пачелмский, Поимский, Свищевский, Соседский, Телегинский, Терновский, Чембарский и Шемышейский районы; из Куйбышевской области — Барановский, Камешкирский, Кузнецкий, Литвиновский, Неверкинский, Николаевский, Николо-Пестровский районы; из Саратовской области — Бековский, Даниловский, Колышлейский, Лопатинский, Мало-Сердобинский, Сердобский, Тамалинский районы.

19 января 1943 года Барановский и Николаевский районы перешли в состав вновь образуемой Ульяновской области.
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