В Пензенской области пересмотрят условия назначения жилищной выплаты многодетным семьям Общество

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил пересмотреть условия предоставления выплаты на улучшение жилищных условий семьям с пятью и более детьми.

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«В пятницу [2 февраля] вместе с членами правительства работали в Шемышейском районе. Пришла мама пятерых детей. Она стояла в очереди на получение жилья — у нас есть такая областная программа. [...] Сейчас ее очередь подошла, а дети уже достигли совершеннолетия», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 февраля.

Глава региона отметил, что женщина, беременная шестым ребенком, вынуждена жить в аварийном доме.

В связи с этим Иван Белозерцев поручил начальнику правового управления правительства Пензенской области Сергею Сластных и главе Минтруда региона Евгению Трошину рассмотреть возможность предоставления ей выплаты, несмотря на совершеннолетие нескольких детей.

Контроль за исполнением он возложил на зампреда областного правительства Олега Ягова.

«Все равно она является многодетной мамой. Может быть, тогда продумать и внести изменения в программу, которые давали бы право восстановить справедливость для таких матерей, как она? Это будет реальная забота, не на словах, а на деле, о многодетных семьях», — добавил губернатор.

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В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы» родители пятерых или более несовершеннолетних детей, признанные органом местного самоуправления нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, имеют право на получение социальной выплаты в размере 500 тыс. рублей.

Деньги можно использовать на приобретение жилого помещения, его строительство или реконструкцию по договору подряда, а также на покупку материалов по безналичному расчету для возведения дома собственными силами.

Общая площадь приобретенного или построенного с использованием данной выплаты жилья должна быть не менее 30 кв. метров.