Белозерцев ожидает стабилизации и снижения цен на жилье в Пензенской области Общество

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что стоимость жилья в Пензенской области в ближайшее время стабилизируется или даже снизится благодаря реализации на базе комбината «Бетониум» российско-итальянского проекта по выпуску бетонокомплектов для строительства сборных многоэтажных домов.

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«С вводом в эксплуатацию в августе–сентябре этого года […] завода по панельному домостроению, который имеет мощность 200 тыс. кв. метров год, у нас ситуация изменится еще в лучшую сторону, и, я думаю, что стоимость квадратного метра стабилизируется и, может быть, будет понижаться», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 5 февраля.

По мнению Ивана Белозерцева, запуск предприятия подтолкнет застройщиков снизить цены на жилье, благодаря чему вырастут спрос и предложение.

В свою очередь руководитель Пензастата Максим Уханов сообщил, что в целом по области ввод в эксплуатацию жилых домов за 2017 год составил 887 тыс. кв. метров, или 100,1% к уровню 2016 года.

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«По темпам ввода жилых домов Пензенская область занимает седьмое место по Приволжскому федеральному округу. По количеству введенных квадратных метров Пензенская область среди регионов ПФО находится на девятом месте. Если рассматривать показатель ввода жилья на 1 тыс. человек населения, с показателем 661 кв. метр Пензенская область в 2017 году занимает третье место в ПФО и 15-е по России», — добавил он.

В ответ на это Иван Белозерцев заметил, что темпы неплохие, но можно строить больше.

«Для этого надо, чтобы у нас программы работали, чтобы рабочие места создавались, люди получали заработную плату, чтобы заработная плата на предприятиях повышалась. Тогда можем выйти и на первое место. Все для этого у нас с вами есть», — сказал глава региона.