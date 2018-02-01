Проблема дольщиков в Пензе будет решена в 2019–2020 годах Общество

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Проблемные дома в Пензе, возведение которых осуществлялось с привлечением средств дольщиков, но по разным причинам было остановлено, планируется достроить в 2019–2020 годах. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос о сроках ввода домов в эксплуатацию ему задала одна из женщин, пришедшая вместе с другими дольщиками «Пензастроя» к перинатальному центру, который 1 февраля посетил полпред.

Мать двоих детей поинтересовалась, как можно верить государству, если одновременно с призывами улучшать демографическую ситуацию власти не могут проконтролировать сдачу квартир.

Сказав несколько фраз, женщина не смогла сдержать эмоций и продолжила говорить уже сквозь слезы. Почти сразу малолетний ребенок, которого она привела с собой, почувствовал настроение матери и тоже заплакал.

«Мы элементарно не можем поставить письменный стол для ребенка, потому что негде. Мы ютимся в маленьких съемных квартирах. […] Михаил Викторович, услышьте нас как матерей. Мы не можем купить килограмм яблок лишний для наших детей, потому что мы несем огромные финансовые затраты по ипотеке, по съемному жилью. Пожалуйста, услышьте нас, и не только услышьте, но и помогите. Уже просто нет сил жить», — сказала она.

В свою очередь Михаил Бабич пояснил, что контроль за взаимоотношениями клиентов и застройщиков не входит в компетенцию органов власти, однако чиновники принимают меры для решения проблем граждан.

«Государству можно и нужно доверять. […] Разработана подробная дорожная карта — когда, каким образом по каждой квартире будет решен вопрос. Это 2019–2020 годы. Что-то будет чуть раньше», — сказал он.

В качестве одной из мер поддержки полпред предложил рассмотреть возможность компенсации расходов на аренду жилья малоимущим дольщикам.

Михаил Бабич также высказал мнение, что клиентам «Пензастроя» в некотором смысле повезло, потому что порядок помощи пострадавшим от действий крупной компании отработан лучше, чем в случаях, когда речь идет о фирмах-однодневках.

«Государство полностью сейчас взяло эту проблему на себя. Это в каждом регионе происходит, но в Пензенской области более эффективно [решается проблема], потому что по каждому дому, по каждому человеку есть конкретный план — как, что, когда будет», — пояснил он.

На вопрос о доплатах, которые потребуются в случае создания жилищно-строительного кооператива (ЖСК), Михаил Бабич ответил, что люди станут обладателями прав на жилищный пай только после урегулирования отношений с кредиторами, поэтому внесение средств помимо стоимости квартиры будет добровольным.

Читайте также

Бабич предложил компенсировать малоимущим обманутым дольщикам расходы на аренду жилья

«Просто поймите — что такое отдать земельный участок? Это он [новый застройщик] земельный участок должен освоить, на нем что-то построить, продать, эти деньги получить и направить сюда на строительство ваших квартир. Если вы принимаете решение, что вы готовы 10–15% доплатить, чтобы год, допустим, сократить, это ваше право. […] Никто обязывать вас к этому не может», — сказал полпред.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев сообщил, что рассматривается вариант, при котором новый застройщик вернет денежные средства дольщикам, не желающим ждать завершения строительства своего дома и планирующим купить другое жилье.

«Мы сейчас продумываем разные варианты, которые будем предлагать, которые были бы комфортны для людей. […] Решение, которое бы шло вразрез [с мнением] большинства дольщиков этого дома, мы принимать не будем», — сказал глава региона.