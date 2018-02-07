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В Кузнецке открыта фотовыставка в честь 100-летия газеты «Кузнецкий рабочий»

09:39 | 07.02.2018 | Общество

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Кузнецк, 7 февраля 2018. PenzaNews. Фотовыставка «Люди. События. Судьбы: малая родина глазами журналистов», посвященная 100-летию районной газеты «Кузнецкий рабочий», открыта в центральной городской библиотеке имени А.Н. Радищева в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке открыта фотовыставка в честь 100-летия газеты «Кузнецкий рабочий». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В экспозицию вошли фотографии журналистов издания, отражающие наиболее значимые события в истории города.

В ходе открытия выставки заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России, редактор газеты Анна Курепина поблагодарила читателей «Кузнецкого рабочего» за многолетнее внимание к изданию.

«Весной мы будем отмечать 100-летний юбилей. Без сомнения, этот жизненный багаж разделяют с нами все, чья жизнь связана с Кузнецком», — цитирует Анну Курепину пресс-служба администрации города.

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Согласно данным на сайте газеты «Кузнецкий рабочий», ее первый номер вышел 17 апреля 1918 года. Название неоднократно менялось — «Известия кузнецкого исполнительного комитета совета крестьянских и рабочих депутатов», «Серп и молот», «Трудовой путь», «Сталинский клич», «Кузнецкая правда». С 21 октября 1956 года издание носит современное наименование.

Тираж районной газеты составляет 10 тыс. экземпляров в неделю. Она выходит по средам и субботам. Объем номера составляет от 10 до 24 полос формата А3.

Редакция газеты входит в АО «Издательский дом «Кузнецкий рабочий», в составе которого действуют также типография, отделы подписки и доставки и рекламы.
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