По маршруту №68 в Пензе пустят автобусы малого класса Общество

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Автобусы малой вместимости будут курсировать на маршруте №68 «Тепличный комбинат — «Арбековская застава» в Пензе вместо подвижного состава большого класса.

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Теперь маршрут с 6.00 до 23.00 будут обслуживать не 20, а 25 автобусов. Интервал движения составит 7 минут.

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По просьбе жителей транспорт будет следовать от остановки «Тепличный комбинат» по следующей схеме: остановка «По требованию» — «Контрольно-диспетчерский пункт» — «улица Совхозная» — улица Бурмистрова — улица Дизельная — улица Кижеватова и далее по согласованной схеме.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок Пензы, маршрут №68 не оплачивается за счет средств бюджета.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решение заменить маршрутки №68 на автобусы большого класса было принято в апреле 2017 года.