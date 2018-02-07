Шестеро журналистов из Пензенской области стали лауреатами IV конкурса ОНФ Общество

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Шестеро представителей СМИ Пензенской области вошли в число 350 лауреатов IV всероссийского конкурса, организованного фондом поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди них — корреспондент государственного автономного учреждения «Информационный центр «Пензенская правда» Анатолий Володин, написавший статью «Устоять — в жизни и на подиуме» об участии старшеклассницы из Старой Каменки в показе дизайнерской одежды для людей с ограниченными возможностями. Учредителем ГАУ является департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

Также в число победителей вошла первый заместитель редактора районной газеты «Кузнецкий рабочий» Ольга Подраменская со статьей «Заложники трубы», посвященной ситуации в Кузнецке, где жилые дома оказались в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси нефтепровода «Дружба». Согласно данным Роскомнадзора, учредителем СМИ, в котором трудится журналист, являются департамент информполитики и СМИ Пензенской области и АО «Издательский дом «Кузнецкий рабочий». Владелец последнего — департамент государственного имущества Пензенской области.

Еще один лауреат конкурса Наталья Саванкова работает в «Российской газете», учрежденной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Общественный совет фонда Общероссийского народного фронта (ОНФ) отметил ее статью «Дом Вероники» об активном пансионе для людей с тяжелой степенью инвалидности.

Материал об этом же социальном учреждении под заголовком «Глубокое погружение» принес победу журналисту еженедельника «Аргументы и факты – Пенза» Ольге Семенеевой. Учредитель СМИ — АО «Аргументы и факты».

Читайте также

Около ТРК «Экспресс» в Пензе прошли пикеты против искажения фактов

Кроме того, победителем стала корреспондент телеканала «Экспресс», входящего в контролируемый областной властью медиахолдинг, Кристина Курума, которая отмечена за сюжет о проверке экспертами ОНФ доступности медпомощи в Нижнем Ломове.

Помимо этого, в число лауреатов вошла журналист выпускаемой издательством «Наш дом» газеты «Молодой ленинец» Олеся Боровец со статьей «Старость в радость», рассказывающей об одноименном благотворительном проекте.

Как сообщается на сайте фонда «Правда и справедливость», все лауреаты будут награждены во время ежегодного медиафорума ОНФ — они получат премии.

По словам председателя общественного совета фонда «Правда и справедливость», депутата Госдумы России Николая Будуева, присланные на конкурс работы отличаются профессионализмом и глубокой проработкой тем.

«Мне как журналисту отрадно видеть интересные журналистские расследования, репортажи, которые сделаны людьми, являющимися мастерами своего дела. Мы видим серии публикаций, в которых поднимается какая-то проблема, затем появляется реакция со стороны органов власти, институтов гражданского общества, и потом появляется результат. Когда решаются конкретные проблемы конкретных людей, это самое главное» — отметил он.

Всего на IV конкурс журналистских работ было подано более 5,5 тыс. заявок от 2,5 тыс. участников из всех регионов страны. Наибольшую активность проявили представители печатных СМИ — 42%, телеканалов — 23% и интернет-изданий — 20%.

Чаще всего участники конкурса посвящали свои материалы проблемам ЖКХ — 14%, коррупции — 12%, комфортной городской среды — 12%, качества услуг в социальной сфере — 12%, дорог и безопасности дорожного движения — 9%.

В жанре новостного репортажа работали 52% представителей СМИ, журналистских расследований — 48%.