Около ТРК «Экспресс» в Пензе прошли пикеты против искажения фактов Общество

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Представители оппозиции провели одиночные пикеты у здания телерадиокомпании «Экспресс» на улице Маркина в Пензе в рамках кампании против замалчивания проблем и искажения фактов СМИ, которые работают на территории области.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Среди тех, кто принял участие в акции, были трое представителей пензенского регионального отделения «Левого фронта» — координаторы Виктор Хомец и Сергей Носко, а также пресс-секретарь Сергей Падалкин, который на минувшей неделе вошел в федеральный совет и исполком движения.

Они по очереди вставали у входа с плакатами «Мы против цензуры и лжи на ТВ!», «Хватит искажать факты!», «Козе понятно, почему вы боитесь сказать правду!» и «Если постоянно врать — вырастет нос!»

Помимо этого, с одиночными пикетами к «Экспрессу» вышли представитель народно-патриотических сил Александр Фроленков и оппозиционер Руслан Бармаков.

У них в руках были плакаты с надписями «Прекратите замалчивать проблемы!» и «Проведите санитарные работы у себя на телеканале!»

Содержание последнего перекликалось с ответом вице-мэра Пензы Владимира Попкова, который ранее сообщил об отказе согласовать «Левому фронту» полноценный пикет у ТРК «Экспресс», в частности, из-за запланированных у здания санитарных работ.

По словам активистов, в назначенное время ни сотрудники коммунальных служб, ни журналисты телерадиокомпании уборку не проводили. На месте лишь дежурили двое полицейских.

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С протестующими пообщались журналисты телеканала «Экспресс», радиостанции «Эхо Пензы» и сетевого издания «Пенза-Пресс», которым Сергей Падалкин пояснил, чем вызвана данная акция и какие цели преследуют ее организаторы.

Он также привел несколько примеров замалчивания событий рядом пензенских СМИ. В их числе активист назвал третий митинг дольщиков и задержание доверенного лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Сергея Носко.

Сергей Падалкин предположил, что стремление «не замечать» проблемные темы обусловлено финансовой зависимостью массмедиа — боязнью руководителей СМИ лишиться госконтрактов от власти и рекламодателей.

Медиахолдинг «Экспресс» включает в себя телеканалы «Экспресс» и «РЕН Пенза», радиостанции «Эхо Пензы» и «Экспресс», а также сетевое издание «Пенза-Пресс».

Генеральным директором телерадиокомпании является Степан Парфенов.