Пензенская область получит 18 млн. рублей на охрану водных объектов Общество Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Субсидия в размере около 18 млн. рублей будет выделена Пензенской области из федерального бюджета в 2018 году на реализацию мероприятий в сфере использования и охраны водных объектов в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Соответствующее соглашение подписано между правительством региона и Федеральным агентством водных ресурсов. Софинансирование из средств областного бюджета составит свыше 1,5 млн. рублей. Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований на данные цели превысит 19,5 млн. рублей. За счет данных средств планируется завершить работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища на реке Пизяевке в Башмаковском районе и начать приводить в порядок узел гидротехнических сооружений пруда на ручье Королейка у северо-западной окраины Белинского, сообщает пресс-служба облправительства. Нашли ошибку в тексте?

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