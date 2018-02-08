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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем российской науки

08:57 | 08.02.2018 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем российской науки, который отмечается в четверг, 8 февраля.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем российской науки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этот день мы выражаем благодарность всем, кто вносит бесценный вклад в развитие научного потенциала нашего города, открывает новые знания, расширяет границы возможного и создает уникальные высокотехнологичные разработки. Благодаря прогрессивному мышлению большие успехи демонстрируют не только опытные представители интеллектуального труда, но и наши школьники и студенты, которые побеждают со своими научными проектами на конкурсах различных уровней», — отметил мэр.

Он добавил, что в целях поддержки талантливой молодежи в Пензе создан муниципальный кластерный проект «PROдвижение», который учит детей самостоятельности и позволяет им воплощать современные идеи и задумки, а его реализация повышает престиж и узнаваемость города.

«Желаю всем, кто связал свою жизнь с наукой, доброго здоровья, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Удачи вам и новых открытий на благо Пензы!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.
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