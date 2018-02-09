EN
14:39:02 Пятница, 9 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Органами прокуратуры Пензенской области в 2017 проделана большая работа — Сергей Зайцев

13:51 | 09.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области проделали в 2017 году значительную работу по укреплению законности, правопорядка, обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина. Такое мнение высказал заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев в ходе визита в Пензу.

Органами прокуратуры Пензенской области в 2017 проделана большая работа — Сергей Зайцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основные усилия прокуроров были сосредоточены на проведение надзорных мероприятий и противодействие нарушениям закона, в первую очередь в социальной и экономической сферах. В качестве основных приоритетов оставались защита трудовых прав граждан, исполнение законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг, обеспечение законных интересов представителей предпринимательского сообщества», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Сергей Зайцев отметил, что под пристальным вниманием находились вопросы реализации прав участников долевого строительства жилья, соблюдения бюджетного законодательства, а также противодействия коррупции, терроризму и экстремизму.

Фоторепортаж

Расширенное заседание коллегии прокуратуры Пензенской области

«В результате совместной работы в прошедшем году в области снизилось общее количество зарегистрированных преступлений, существенно сократилось число убийств, покушений на убийства, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. Меньше совершено краж, грабежей, разбоев. В сфере защиты трудовых прав граждан только мерами прокурорского реагирования, как уже было озвучено, удалось погасить долги по заработной плате в сумме свыше 267 млн. рублей», — уточнил заместитель генпрокурора РФ.

По его словам, благодаря прокурорскому вмешательству также была погашена задолженность за поставленные энергоресурсы на сумму свыше 82,5 млн. рублей.

«Серьезная работа проделана и на других направлениях прокурорской деятельности», — добавил Сергей Зайцев.
Актуальное
Читайте также
В центре Пензы 18 февраля пройдет крестный ход В Пензенской области за год для переселенцев приобрели 144 квартиры ненадлежащего качества
Пензенскую агломерацию исключат из проекта «БКД» в случае срыва сроков — министр В Пензе возбуждено дело в отношении женщины, заставлявшей дочь попрошайничать
Книга «История музыкальной культуры города Пензы» подарена областной библиотеке В Пензе сборщик мебели ударил коллегу киянкой по голове
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама