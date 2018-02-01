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В Пензенской области в реестр обманутых дольщиков включены 59 человек — Бабич

16:36 | 01.02.2018 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. 59 человек включены в официальный реестр обманутых дольщиков Пензенской области. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в ходе встречи с клиентами компании «Пензастрой», состоявшейся во время его визита в Пензу в четверг, 1 февраля.

В Пензенской области в реестр обманутых дольщиков включены 59 человек — Бабич

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В свою очередь заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря так называемого «Бездомного полка», привел другие данные. По его словам, в реестре числятся всего 15 дольщиков.

Михаил Бабич отметил, что это устаревшие данные.

Полпред напомнил также, что включение в реестр носит заявительный характер, поэтому многое зависит от самих дольщиков.

«Еще и люди сами не заявляются. В принципе, по большому счету, если ситуация соответствует тем критериям, которые отнесены к категории обманутых дольщиков, то в случае подачи заявления на проверку человек будет поставлен в реестр, что, собственно, и будет сделано в ближайшее время. Пока [в реестр включены] 59 человек», — сказал он.

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Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил Пензу с рабочим визитом 1 февраля. В первой половине дня он осмотрел перинатальный центр, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

К моменту приезда полпреда неподалеку от медучреждения собрались около 15 дольщиков компании «Пензастрой», в основном женщины, некоторые из них пришли с детьми. Они просили дать им возможность задать несколько вопросов Михаилу Бабичу.

После осмотра помещений перинатального центра полпред на улице пообщался с людьми, которые к этому моменту ждали его около полутора часов.

Дольщики поинтересовались у него сроками сдачи домов, принимаемыми властями мерами, а также возможными последствиями вступления в жилищно-строительный кооператив, как это предлагает региональное правительство.

Встреча в общей сложности продлилась примерно 30 минут.
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