В Пензе в четвертый раз состоится «День котика» Общество

Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Благотворительный праздник «День котика», в рамках которого будет организована выставка беспородных кошек, в четвертый раз состоится в Пензе в субботу, 3 марта.

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Мероприятие пройдет на нулевом этаже торгового центра «Олимп». Привитых и стерилизованных животных будут отдавать в добрые руки.

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Запланирована шоу-программа с розыгрышем призов, работа аниматоров и выступление с дрессированной собакой. Также будет организована зона для фотографий с подопечными приюта для животных «Питомец», где можно будет получить снимок на память.

Кроме этого, состоятся мастер-классы по изготовлению открыток и гипсовых магнитов.

Праздник будет проходить с 13.00 до 17.00, вход свободный, сообщается в группе фонда «Рука помощи бездомным животным» в социальной сети «ВКонтакте».