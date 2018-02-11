EN
14:43:45 Воскресенье, 11 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе в четвертый раз состоится «День котика»

08:12 | 11.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Благотворительный праздник «День котика», в рамках которого будет организована выставка беспородных кошек, в четвертый раз состоится в Пензе в субботу, 3 марта.

В Пензе в четвертый раз состоится «День котика». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие пройдет на нулевом этаже торгового центра «Олимп». Привитых и стерилизованных животных будут отдавать в добрые руки.

Читайте также

В Пензе выставка беспородных кошек вызвала живой интерес у жителей города

Запланирована шоу-программа с розыгрышем призов, работа аниматоров и выступление с дрессированной собакой. Также будет организована зона для фотографий с подопечными приюта для животных «Питомец», где можно будет получить снимок на память.

Кроме этого, состоятся мастер-классы по изготовлению открыток и гипсовых магнитов.

Праздник будет проходить с 13.00 до 17.00, вход свободный, сообщается в группе фонда «Рука помощи бездомным животным» в социальной сети «ВКонтакте».
Актуальное
Читайте также
В Пензе состоится музыкальная встреча, посвященная Великой Отечественной войне В Пензе мужчина лишился денег, перейдя по ссылке из SMS-сообщения
Жители Пензенской области за год посетили стоматологов более 1,5 млн. раз Пензенские дзюдоисты завоевали «бронзу» на турнире в Мордовии
Жительница Пензы не смогла выселить бывшего мужа из квартиры через суд В Пензе главный тренер «Лагуны-УОР» объяснил большое число фолов в игре с «МосПолитехом»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама