Пензенский губернатор выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье Общество

Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

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«Глубочайшие соболезнования от меня лично и от всех жителей Пензенской области родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Мы скорбим вместе с вами, разделяя, насколько возможно, страшную боль утраты», — написал он в своем «Твиттере».

Глубочайшие соболезнования от меня лично и от всех жителей Пензенской области родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Мы скорбим вместе с вами,разделяя,насколько возможно, страшную боль утраты. Сил вам... — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 февраля 2018 г.

Глава региона пожелал сил всем, кого затронула трагедия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Домодедово в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Он разбился в Раменском районе Подмосковья.

По предварительным данным, на борту лайнера находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Прокуратура начала проверку по факту падения воздушного судна. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».