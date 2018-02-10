Замначальника пензенского УМВД отправлен под домашний арест Криминал

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя начальника управления МВД РФ по Пензенской области Наримана Алтынбаева, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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«Он пробудет под домашним арестом в течение ближайших двух месяцев», — сообщил ИА «PenzaNews» информированный источник, знакомый с ходом расследования.

Уголовное дело было возбуждено следственными органами СКР по Пензенской области при взаимодействии с прокуратурой и региональным управлением ФСБ. Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками ГУСБ МВД России.

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По данным следствия, злоупотребление обвиняемого связано с исполнением контрактов по строительству административного здания регионального УМВД на улице Пушкина в Пензе. Оно являлось одним из самых известных в городе долгостроев. Сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились.

В феврале 2017 года начальник пензенского УМВД генерал-майор полиции Юрий Рузляев, выступая с отчетом на сессии Законодательного собрания региона, заявил, что здание будет введено в эксплуатацию летом.

В итоге церемония открытия состоялась ранее запланированного срока — 26 мая. В числе почетных гостей в ней приняли участие министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев и губернатор Иван Белозерцев.