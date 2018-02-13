Установлено местонахождение девушки, пропавшей под Пензой Общество

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. 14-летняя девушка, пропавшая в поселке Полевом Бессоновского района Пензенской области в конце прошлой рабочей недели, найдена в здании местного спортзала вечером в минувший понедельник, 12 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В настоящее время следователем устанавливаются обстоятельства и причины ее ухода из дома. По имеющейся информации, в отношении несовершеннолетней за время ее отсутствия каких-либо противоправных действий не совершено», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в поисках девушки принимали участие местные жители, полицейские и сотрудники следственных органов.