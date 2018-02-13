На покупку статей для «Пензенской энциклопедии» потратят более 6 млн. рублей Общество

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. 6 млн. 274 тыс. рублей будет потрачено на приобретение авторских статей о современном состоянии экономики, промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы Пензенской области для второго издания «Пензенской энциклопедии». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале госзакупок.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пензенский государственный краеведческий музей провел соответствующую закупку у единственного поставщика в соответствии с планом-графиком на текущий год.

Читайте также

Начата работа над оригинал-макетом новой «Пензенской энциклопедии»

Согласно представленным данным, денежные средства на эти цели будут направлены из бюджета региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 января 2018 года главный редактор «Пензенской энциклопедии» Алексей Казаков проинформировал, что для нового издания написано 2 тыс. новых статей, а также переработано 2 тыс. 800 из предыдущей книги.

Оригинал-макет обновленной «Пензенской энциклопедии» планируется подготовить до 15 ноября, после чего книга будет запущена в печать и презентована к 80-летию Пензенской области.

Также обсуждается возможность создания электронной «Пензенской энциклопедии».