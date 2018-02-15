Пензенский губернатор и глава Гагаузии обсудили вопросы межрегионального сотрудничества Общество

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава Гагаузии Ирина Влах обсудили вопросы межрегионального сотрудничества на полях Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи в четверг, 15 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи Иван Белозерцев сообщил, что Пензенская область заинтересована в активизации двустороннего взаимодействия.

«Без бизнеса, без возможности производить свою продукцию ни одно территориальное образование не сможет развиваться, и нам надо активнее сотрудничать в этой сфере», — отметил глава региона.

Он также проинформировал Ирину Влах об успехах области в сфере сельского хозяйства.

В свою очередь глава Гагаузии поделилась опытом работы с инвесторами в Молдове.

В завершение встречи была подтверждена прежняя договоренность об участии Ирины Влах и членов Совета старейшин Гагаузии в торжествах по случаю Дня Победы.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, ранее был утвержден план мероприятий по развитию сотрудничества с Гагаузией на 2016–2018 годы.

Он предполагает взаимодействие в сфере стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития, расширение деловых контактов в области производства, сотрудничество торгово-промышленных палат. Кроме того, предусмотрен обмен опытом и информацией в сферах образования и здравоохранения, внедрение инновационных технологий соцобслуживания, взаимодействие в области культуры, спорта, туризма и молодежной политики.