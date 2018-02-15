В Пензенской области за год зарегистрировано 22 попытки детского суицида Общество

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. 22 попытки детского суицида зарегистрировано на территории Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил и.о. начальника управления МВД России по региону полковник полиции Вадим Ковтун.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них четыре — с летальным исходом», — сказал он, выступая с годовым отчетом перед депутатами Законодательного собрания Пензенской области в ходе 6-й очередной сессии в четверг, 15 февраля.

По словам Вадима Ковтуна, несмотря на то, что данные факты не связаны с воздействием размещенной в интернете информации, было выявлено и заблокировано 70 сообществ в соцсетях, пропагандирующих суицид среди подростков.

Читайте также

Пензенский губернатор предложил увеличить число психологов после инцидентов в школах

Он добавил также, с учетом происшествий в Перми и Улан-Удэ необходимы предупредительные меры по обеспечению безопасности детей и педагогов в школах.

«Важно организовать тесное взаимодействие с преподавателями и руководителями учебных заведений, родителями, а также обеспечить постоянный контроль социальных сетей, в которых общаются наши дети. На первый план выходит задача введения во всех учебных заведениях штатных психологов, либо дополнительное обучение педагогического состава методам своевременного выявления асоциального и агрессивного поведения подростков», — пояснил и.о. начальника УМВД.