EN
15:05:17 Четверг, 15 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензенской области за год зарегистрировано 22 попытки детского суицида

13:15 | 15.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. 22 попытки детского суицида зарегистрировано на территории Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил и.о. начальника управления МВД России по региону полковник полиции Вадим Ковтун.

В Пензенской области за год зарегистрировано 22 попытки детского суицида

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них четыре — с летальным исходом», — сказал он, выступая с годовым отчетом перед депутатами Законодательного собрания Пензенской области в ходе 6-й очередной сессии в четверг, 15 февраля.

По словам Вадима Ковтуна, несмотря на то, что данные факты не связаны с воздействием размещенной в интернете информации, было выявлено и заблокировано 70 сообществ в соцсетях, пропагандирующих суицид среди подростков.

Читайте также

Пензенский губернатор предложил увеличить число психологов после инцидентов в школах

Он добавил также, с учетом происшествий в Перми и Улан-Удэ необходимы предупредительные меры по обеспечению безопасности детей и педагогов в школах.

«Важно организовать тесное взаимодействие с преподавателями и руководителями учебных заведений, родителями, а также обеспечить постоянный контроль социальных сетей, в которых общаются наши дети. На первый план выходит задача введения во всех учебных заведениях штатных психологов, либо дополнительное обучение педагогического состава методам своевременного выявления асоциального и агрессивного поведения подростков», — пояснил и.о. начальника УМВД.
Актуальное
Читайте также
Пензенские полицейские пресекли работу крупных интернет-магазинов по продаже наркотиков В Пензе неизвестные изрисовали краской вывеску райкома КПРФ
В Пензенской области за год выявлено шесть преступлений в сфере экстремизма и терроризма Белозерцев и Шмелева подписали соглашение о создании в Пензе площадки сочинского «Сириуса»
В Пензенской области увеличены ставки налога на игорный бизнес Пензенский губернатор и глава Гагаузии обсудили вопросы межрегионального сотрудничества
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама