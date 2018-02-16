Алексей Транцев назвал две основные проблемы на пути развития инклюзии Общество

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Пассивность инвалидов и неготовность общества принять их как равных являются двумя основными проблемами, с которыми необходимо бороться для развития инклюзии. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, директор самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев.

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«Первая — это неготовность общества принять человека с инвалидностью как равного. Не как благополучателя, которому нужно или подать милостыню, или просто привести на концерт, подарить воздушный шарик или смартфон и потом увезти домой, чтобы он ничем не занимался, а [...] как равного сторонника, то есть волонтера, организатора, артиста, тренера», — сказал он перед началом тренинга в Пензе в рамках проекта «Re:формация возможностей».

Алексей Транцев отметил, что вторая проблема — пассивность и инертность людей с инвалидностью — существует на протяжении многих лет.

«Она идет еще с советских лет, она уже въелась просто в подсознание, что если ты человек с инвалидностью, то какая-то активность, какая-то полноценная жизнь тебе не очень доступна. При этом я знаю множество прекрасных людей, которые пользуются колясками, к примеру, и при этом водят машину, занимаются бизнесом, танцуют, живут максимально полноценной жизнью. Я знаю незрячих людей, которые передвигаются по миру, путешествуют, возглавляют общественные организации», — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, такие примеры показывают, что любые препятствия находятся в первую очередь в голове.

«Всеми своими проектами мы стараемся разрушить эти два стереотипа и связать две категории общества — людей с инвалидностью и людей без инвалидности», — добавил директор общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев».

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Проект «Re:формация возможностей» реализуется с использованием гранта президента РФ.

Организованный в Пензе тренинг рассчитан на два дня. В ходе первого участники рассмотрели инклюзивные практики в России, а также особенности продвижения проектов и работы в команде.

Во второй день запланировано охватить направления «Социальное проектирование» и «Медиа». Слушатели узнают, как правильно оформлять заявки на гранты, выработать стратегию взаимодействия с партнерами и информационного сопровождения.

Организаторами мероприятия выступили общественная организация «Инклюзивный клуб добровольцев», центр инноваций социальной сферы, функционирующий с декабря 2017 года в составе ООО «Центр кластерного развития», и АНО «Творческое объединение «ПензаХобби».