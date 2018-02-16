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Алексей Транцев назвал две основные проблемы на пути развития инклюзии

20:56 | 16.02.2018 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Пассивность инвалидов и неготовность общества принять их как равных являются двумя основными проблемами, с которыми необходимо бороться для развития инклюзии. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, директор самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев.

Алексей Транцев назвал две основные проблемы на пути развития инклюзии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первая — это неготовность общества принять человека с инвалидностью как равного. Не как благополучателя, которому нужно или подать милостыню, или просто привести на концерт, подарить воздушный шарик или смартфон и потом увезти домой, чтобы он ничем не занимался, а [...] как равного сторонника, то есть волонтера, организатора, артиста, тренера», — сказал он перед началом тренинга в Пензе в рамках проекта «Re:формация возможностей».

Алексей Транцев отметил, что вторая проблема — пассивность и инертность людей с инвалидностью — существует на протяжении многих лет.

«Она идет еще с советских лет, она уже въелась просто в подсознание, что если ты человек с инвалидностью, то какая-то активность, какая-то полноценная жизнь тебе не очень доступна. При этом я знаю множество прекрасных людей, которые пользуются колясками, к примеру, и при этом водят машину, занимаются бизнесом, танцуют, живут максимально полноценной жизнью. Я знаю незрячих людей, которые передвигаются по миру, путешествуют, возглавляют общественные организации», — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, такие примеры показывают, что любые препятствия находятся в первую очередь в голове.

«Всеми своими проектами мы стараемся разрушить эти два стереотипа и связать две категории общества — людей с инвалидностью и людей без инвалидности», — добавил директор общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев».

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Проект «Re:формация возможностей» реализуется с использованием гранта президента РФ.

Организованный в Пензе тренинг рассчитан на два дня. В ходе первого участники рассмотрели инклюзивные практики в России, а также особенности продвижения проектов и работы в команде.

Во второй день запланировано охватить направления «Социальное проектирование» и «Медиа». Слушатели узнают, как правильно оформлять заявки на гранты, выработать стратегию взаимодействия с партнерами и информационного сопровождения.

Организаторами мероприятия выступили общественная организация «Инклюзивный клуб добровольцев», центр инноваций социальной сферы, функционирующий с декабря 2017 года в составе ООО «Центр кластерного развития», и АНО «Творческое объединение «ПензаХобби».
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