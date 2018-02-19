В Заречном объявлен карантин по бешенству Общество

Заречный, 19 февраля 2018. PenzaNews. Территория улицы Заречной в городе Заречном Пензенской области объявлена неблагополучной по бешенству животных с наложением карантина на два месяца. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте облправительства в понедельник, 19 февраля.

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В документе уточняется, что эпизоотическим очагом по бешенству признана территория вблизи дома №26 на улице Заречной.

Также постановлением утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства в неблагополучном пункте.

В него входят осуществление контроля за соблюдением карантина больных и потенциально зараженных животных, вакцинация и изолирование здоровых животных после карантина, а также выявление лиц, имевших контакт с больным животным, с последующей немедленной вакцинацией.

Кроме того, в случае выявления кошек и собак, подозреваемых в заболевании, рекомендуется провести их усыпление, а трупы животных со шкурой кремировать.

Также в документе говорится о необходимости провести разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале февраля 2018 года вблизи дома №26 на улице Заречной в городе Заречном Пензенской области была сбита бешеная лиса, выбежавшая из лесного массива. Она попала под колеса машины, когда двигалась со стороны памятника лосям в направлении жилых домов.