EN
15:24:46 Понедельник, 19 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Заречном объявлен карантин по бешенству

12:43 | 19.02.2018 | Общество

Печать

Заречный, 19 февраля 2018. PenzaNews. Территория улицы Заречной в городе Заречном Пензенской области объявлена неблагополучной по бешенству животных с наложением карантина на два месяца. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте облправительства в понедельник, 19 февраля.

В Заречном объявлен карантин по бешенству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В документе уточняется, что эпизоотическим очагом по бешенству признана территория вблизи дома №26 на улице Заречной.

Также постановлением утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства в неблагополучном пункте.

В него входят осуществление контроля за соблюдением карантина больных и потенциально зараженных животных, вакцинация и изолирование здоровых животных после карантина, а также выявление лиц, имевших контакт с больным животным, с последующей немедленной вакцинацией.

Кроме того, в случае выявления кошек и собак, подозреваемых в заболевании, рекомендуется провести их усыпление, а трупы животных со шкурой кремировать.

Также в документе говорится о необходимости провести разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале февраля 2018 года вблизи дома №26 на улице Заречной в городе Заречном Пензенской области была сбита бешеная лиса, выбежавшая из лесного массива. Она попала под колеса машины, когда двигалась со стороны памятника лосям в направлении жилых домов.
Актуальное
Читайте также
В Пензе военнослужащий приговорен к 3 годам в колонии-поселении за наркотики Оформление зданий в центре Пензы приведут в соответствие с городскими стандартами
Экспертизу документов на ремонт площади Ленина в Пензе завершат к концу недели Жительница Заречного перевела мошеннице 30 тыс. рублей, надеясь получить в 10 раз больше
Белозерцев предложил на следующем форуме в Сочи оформить стенд Пензенской области Пензенские педагоги пройдут стажировку в сочинском «Сириусе»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама