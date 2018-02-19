Оформление зданий в центре Пензы приведут в соответствие с городскими стандартами Общество

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Внешний вид зданий в центральной части Пензы планируется привести в соответствие с разработанными архитектурными решениями. Об этом сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор региона Леонид Иоффе.

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«По центру города — по Московской — у нас на каждое здание в администрации подготовлено архитектурное решение: внешний вид, цветовое решение, варианты, как должна размещаться реклама, какое должно быть благоустройство. Все эти исходные материалы есть. Сейчас сделали запрос по собственникам и приступили к этой работе», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 февраля.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев в очередной раз призвал обратить внимание на наружную подсветку зданий.

«Надо людей приглашать, с ними разговаривать, давать им варианты, которые мы уже за них отработали, согласовали, чтобы они приводили в порядок свои здания», — сказал он.