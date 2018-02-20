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В Пензенской области за год выявлено более 530 нарушений в сфере защиты прав инвалидов

09:58 | 20.02.2018 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили в 2017 году 533 нарушения закона в сфере защиты прав инвалидов, что почти на 24% больше уровня предыдущего года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области за год выявлено более 530 нарушений в сфере защиты прав инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целях их устранения прокурорами было принесено 39 протестов, предъявлено 64 иска, внесено 274 представлений», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что по результатам их рассмотрения 203 лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, еще шесть — к административной.

Светлана Артамонова напомнила, что по результатам рассмотрения представлений прокуроров официальные сайты социального управления Пензы, центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района, клинической больницы №4 и других учреждений стали доступны для слабовидящих граждан.

«В Кузнецком районе прокурор обратился в суд с требованием к администрациям 13 сельсоветов района о выделении бесплатных мест для парковки автомобилей инвалидов на стоянках. Иски прокурора были рассмотрены и удовлетворены. Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Первомайского района Пензы, Башмаковского, Бессоновского, Камешкирского, Лунинского и Пачелмского районов», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что после вмешательства надзорного ведомства входные пандусы ряда зданий были приведены в соответствие с требованиями законодательства.
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