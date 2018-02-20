Пенза включена в перечень «100 лучших муниципалитетов России 2017 года» Общество

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Пенза вошла в перечень «100 лучших муниципалитетов России 2017 года», составление которого осуществляется клубом руководителей муниципальной сферы (КРМС) в рамках одноименного конкурса.

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Промежуточные итоги отбора обнародованы во вторник, 20 февраля.

На данный момент в перечень включены 65 муниципалитетов, представляющие 37 регионов. Среди них, помимо Пензы, такие города, как Анапа, Астрахань, Грозный, Ижевск, Казань, Новосибирск, Самара и Сочи.

Общие итоги конкурса «100 лучших муниципалитетов России 2017 года» с отчетно-статистической информацией по проекту будут опубликованы с 1 по 10 апреля.

Перечень «100 лучших муниципалитетов России» был впервые составлен по итогам 2016 года.

Как отмечается в описании проекта, он говорит не о результатах работы администраций муниципалитетов, а об успехах города и его жителей.

Участники конкурса оцениваются по ряду показателей, характеризующих сферы экономики, благоустройства, социальную обстановку, инновационное оснащение и качество муниципальных информационных систем, а также репутацию руководства.