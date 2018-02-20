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В Пензе переработка водителя на маршруте №89 обернулась штрафом в 75 тыс. рублей

14:20 | 20.02.2018 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Предприниматель, допустивший переработку водителя микроавтобуса №89 в Пензе, заплатит 75 тыс. рублей штрафа за грубое нарушение лицензионных требований. Соответствующее решение мировой судья принял по результатам рассмотрения заявления территориального органа Ространснадзора.

В Пензе переработка водителя на маршруте №89 обернулась штрафом в 75 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Поводом для проведения проверки, в ходе которой и был вскрыт данный факт, стало ДТП с участием маршрутки на улице Калинина, в котором пострадал человек.

«Выяснилось, что продолжительность смены водителя, ставшего участником аварии, регулярно превышалась. Вместо 12 часов он работал 16 часов 50 минут, 18 часов 15 минут, 18 часов 55 минут. Нарушался и режим его отдыха. Между окончанием одной смены и началом другой зачастую проходило меньше 4 часов», — сообщили ИА «PenzaNews» в Нижне-Волжском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В ведомстве добавили, что график работы водителей не велся, а проведение стажировки водителя – участника ДТП было организовано не в полном объеме.

При назначении штрафа мировой судья учел тот факт, что предприниматель в течение последнего года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
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