EN
03:40:03 Среда, 21 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензенской области пройдет марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

17:39 | 20.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Марафон под названием «Сдай макулатуру – спаси дерево!» пройдет в Пензенской области в формате соревнования между городами и районами в период с 21 марта по 30 апреля.

В Пензенской области пройдет марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К участию в нем приглашены образовательные и общественные организации, предприятия, коммерческие компании и другие заинтересованные лица.

Для того, чтобы результат был официально учтен, необходимо оставить заявку на сайте Сдай-бумагу.рф, после чего требуется собрать не менее 300 кг макулатуры в одном месте.

Читайте также

В Пензе дан старт проекту по популяризации раздельного сбора мусора

Отдельные граждане, желающие присоединиться к акции, могут обратиться в ближайшее учреждение или по месту работы.

Марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» призван побудить людей задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также привлечь их внимание к темам ресурсосбережения и вторичной переработки отходов.

Проект построен на соревновательном принципе. Муниципальные образования передают друг другу эстафету сбора макулатуры, а победители в итоге получают ценные призы.
Актуальное
Читайте также
Пензенцы отправились на всероссийский форум «Я – Юнармия!» В Камешкирском районе охотугодье приобрело 50 пятнистых оленей
В Пензе подростка заподозрили в краже велосипеда Под Пензой пьяный мужчина убил собутыльника топором
Основатель «SEO-прорыва» считает, что детальный аудит сайта нужен не всем В Пензе при пожаре в многоквартирном доме пострадала пожилая женщина
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама