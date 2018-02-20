В Пензенской области пройдет марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» Общество

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Марафон под названием «Сдай макулатуру – спаси дерево!» пройдет в Пензенской области в формате соревнования между городами и районами в период с 21 марта по 30 апреля.

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К участию в нем приглашены образовательные и общественные организации, предприятия, коммерческие компании и другие заинтересованные лица.

Для того, чтобы результат был официально учтен, необходимо оставить заявку на сайте Сдай-бумагу.рф, после чего требуется собрать не менее 300 кг макулатуры в одном месте.

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Отдельные граждане, желающие присоединиться к акции, могут обратиться в ближайшее учреждение или по месту работы.

Марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» призван побудить людей задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также привлечь их внимание к темам ресурсосбережения и вторичной переработки отходов.

Проект построен на соревновательном принципе. Муниципальные образования передают друг другу эстафету сбора макулатуры, а победители в итоге получают ценные призы.