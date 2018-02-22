В Пензе отработали порядок действий при нападении террористов на стадион «Зенит» Общество

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Все подразделения группировки Оперативного штаба в Пензенской области, в том числе специалисты пожарно-спасательного центра и территориального центра медицины катастроф, приняли участие в антитеррористических учениях «Метель-2018», прошедших на стадионе «Зенит» в минувшую среду, 21 февраля.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

По легенде, на телефон футбольного клуба «Зенит» поступил анонимный звонок с сообщением о нахождении на территории стадиона неустановленного взрывного устройства.

Органы правопорядка, государственной власти Пензенской области и местного самоуправления незамедлительно организовали эвакуацию спортсменов, зрителей и персонала футбольного клуба, а также провели обследование территории.

Во время эвакуации на одной из трибун неизвестными лицами был произведен условный подрыв взрывного устройства.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

В связи с этим правоохранительные органы экстренно завершили вывод людей, организовали помощь пострадавшим и приняли меры по минимизации и ликвидации последствий взрыва.

Решением руководителя Оперативного штаба в части Октябрьского района Пензы был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

«В результате учебных оперативно-разыскных мероприятий «террористы» были выявлены и задержаны, заложенные ими условные взрывные устройства обезврежены. Пострадавших при проведении мероприятий нет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Оперативного штаба в Пензенской области.