Журналисты трех пензенских газет стали финалистами конкурса «Почему я иду на выборы»
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Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Журналисты трех газет, издаваемых в Пензенской области, вошли в число 100 финалистов всероссийского конкурса «Почему я иду на выборы».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В их числе Елена Куликова, представляющая газету «Земляки. Пенза», Надежда Чернышова из «Сурской правды» и Ирина Янус из «Нашего слова».
Все три издания, согласно данным Роскомнадзора, учреждены департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области.
Предполагается, что победители конкурса будут названы в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость», который состоится в Калининграде с 28 февраля по 2 марта.
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Учредителем конкурса на освещение выборов президента РФ и вопросов избирательного законодательства «Почему я иду на выборы» является Союз журналистов России (СЖР).
К участию в нем допускались фото- и видеоматериалы, а также публикации в печатных и электронных СМИ. Прием заявок осуществлялся с 18 декабря 2017 года по 17 февраля 2018 года. Один журналист был вправе подать не более трех.
Согласно положению о конкурсе, размер каждой персональной премии определяется учредителем в итоговом протоколе и включает все сопряженные налоговые выплаты.
Помимо них, каждый победитель также поощряется поездкой на медиафорум.