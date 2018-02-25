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Победа российских хоккеистов на Олимпиаде вызвала бурную реакцию жителей Пензы

15:39 | 25.02.2018 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Жители Пензы бурно отреагировали на победу мужской хоккейной команды олимпийских атлетов из России, которую национальная сборная одержала впервые в новейшей истории.

Победа российских хоккеистов на Олимпиаде вызвала бурную реакцию жителей Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Многие специально встали пораньше в воскресенье, чтобы посмотреть прямую трансляцию, которая началась в 7.10. С замиранием сердца зрители следили за напряженной игрой.

В первые же минуты после решающей шайбы, забитой Кириллом Капризовым в овертайме, в социальных сетях стали массово появляться снимки, иллюстрирующие победу хоккеистов из России, и радостные сообщения, адресованные чемпионам.

В частности, спортсменов поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава регионального Минтруда Евгений Трошин на своей странице в Facebook написал, что с самого начала матча вместе со всей семьей болел за российскую команду.

Генеральный директор АО «Оператор электронного правительства» Олег Звонов в сообщении в соцсети выразил радость от победы россиян, отметив, что матч заставил его поволноваться.

Вместе с тем, ликование пензенцев не ограничилось сообщениями в соцсетях. Некоторые из болельщиков, несмотря на мороз, проехались по городу с национальным флагом, скандируя название страны.
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