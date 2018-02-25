Победа российских хоккеистов на Олимпиаде вызвала бурную реакцию жителей Пензы Общество

Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Жители Пензы бурно отреагировали на победу мужской хоккейной команды олимпийских атлетов из России, которую национальная сборная одержала впервые в новейшей истории.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Многие специально встали пораньше в воскресенье, чтобы посмотреть прямую трансляцию, которая началась в 7.10. С замиранием сердца зрители следили за напряженной игрой.

В первые же минуты после решающей шайбы, забитой Кириллом Капризовым в овертайме, в социальных сетях стали массово появляться снимки, иллюстрирующие победу хоккеистов из России, и радостные сообщения, адресованные чемпионам.

В частности, спортсменов поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава регионального Минтруда Евгений Трошин на своей странице в Facebook написал, что с самого начала матча вместе со всей семьей болел за российскую команду.

Генеральный директор АО «Оператор электронного правительства» Олег Звонов в сообщении в соцсети выразил радость от победы россиян, отметив, что матч заставил его поволноваться.

Вместе с тем, ликование пензенцев не ограничилось сообщениями в соцсетях. Некоторые из болельщиков, несмотря на мороз, проехались по городу с национальным флагом, скандируя название страны.