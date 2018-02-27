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В Пензе планируется организовать парковки на улицах Маркина и Сосновой

10:35 | 27.02.2018 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил подготовить предложения по ремонту участков двух улиц — Маркина на Южной поляне и Сосновой в поселке Монтажном — с учетом организации парковок.

В Пензе планируется организовать парковки на улицах Маркина и Сосновой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В понедельник, 26 февраля, мэр провел выездное совещание, в ходе которого было проверено состояние дорог.

Руководству ОАО «СКБТ» будет предложено организовать стоянку для автомобилей работников завода на прилегающей территории.

«Работа по созданию парковочных мест для нас является актуальной. В прошлом году удалось создать ряд парковок, которые оказались востребованными. В этом году мы будем продолжать эту работу, совершенствуя дорожно-транспортную инфраструктуру», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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