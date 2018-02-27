Пензенская область получит почти 87 млн. рублей на реализацию социальных проектов Общество

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Субсидия на софинансирование ряда социальных программ в сумме более 86 млн. 840 тыс. рублей будет выделена Пензенской области в 2018 году в рамках соглашения, подписанного губернатором Иваном Белозерцевым и председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Финансовые средства будут направлены на строительство новых организаций полустационарного и стационарного социального обслуживания, укрепление материально-технической базы существующих учреждений, приобретение автомобилей для мобильных бригад соцобслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

Кроме того, за счет этой субсидии в Пензенской области в 2018 году будут реализованы мероприятия по организации сопровождаемого проживания инвалидов.

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В частности, в рамках проекта «Социальное сопровождение молодых людей с инвалидностью» на базе областного реабилитационного центра в Кичкилейке планируется строительство жилого корпуса для самостоятельного проживания молодых инвалидов. Проект ориентирован на создание для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья условий, позволяющих в дальнейшем успешно интегрироваться в общество.

Инициатива разработана в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по итогам его встречи с представителями благотворительных и социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерского движения, которая состоялась 26 июля 2017 года.