Игорь Алексеев сообщил о прекращении уголовного дела о клевете Общество

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский гражданский активист, председатель правления ТСЖ «Космос» Игорь Алексеев сообщил о прекращении уголовного дела, возбужденного 23 ноября 2017 года по ч. 2 ст. 128.1 «Клевета», в рамках которого прошлой осенью сотрудники правоохранительных органов изъяли из его жилища компьютерную и мобильную технику.

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По его словам, соответствующее решение принято «в связи с отсутствием состава преступления».

«Друзья, мы сильны, когда едины и честны перед собой, совестью и Богом. Да пребудет с нами сила. А сила — в правде», — написал он на своей странице в Facebook во вторник, 27 февраля.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 «Клевета» было возбуждено по факту распространения неустановленным лицом в интернете заведомо ложных сведений клеветнического характера, подрывающих репутацию депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Игоря Борисова, входящего во фракцию «Единая Россия».

29 ноября 2017 года уголовное дело было принято к производству отделом №1 СУ УМВД России по городу Пензе.

На следующий день Железнодорожный районный суд вынес постановление о разрешении производства обыска в жилище Игоря Алексеева. Вечером того же дня он был проведен. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную и мобильную технику.

3 декабря в сквере имени Ф.Э. Дзержинского состоялся митинг в поддержку Игоря Алексеева, в котором приняли участие несколько десятков человек, придерживающихся разных взглядов и политических убеждений. Они держали плакаты с надписями «Руки прочь от Игоря Алексеева!», «Сегодня пришли к Алексееву, завтра придут к тебе!», «Сказал правду? Получи обыск и статью!», «Выборы все ближе. Свободы слова — все меньше!», «И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придут за тобой» и другими.