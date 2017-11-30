EN
15:59:07 Четверг, 30 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Житель Пензы требует всенародно решать вопрос о переносе стелы «Слава героям»

13:24 | 30.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Гражданский активист Игорь Алексеев требует публично и всенародно — с учетом мнения всех жителей Пензы — решать вопрос о переносе стелы «Слава героям» с Соборной площади, которая до недавнего времени называлась Советской.

Житель Пензы требует всенародно решать вопрос о переносе стелы «Слава героям»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Именно этому был посвящен одиночный пикет, который он провел у здания администрации Пензы в четверг, 30 ноября, незадолго до начала 39-й очередной сессии гордумы.

Мужчина, представившийся корреспонденту ИА «PenzaNews» «гражданином Российской Федерации и Советского Союза», держал в руках плакат с надписью «Стела героев: решать публично».

«Собирается у нас губернатор [Иван Белозерцев] переносить стелу героев с Соборной площади, бывшей Советской, мотивируя это тем, что она там неуместна. Она не может быть там неуместна, потому что ее установили там наши предки, которые выстроили этот город и которые сделали эту страну сильной. Если он хочет что-то куда-то двигать, пусть это делает с разрешения всех жителей этого города, а не только четырех ветеранов, городской думы или Законодательного собрания», — сказал активист.

Читайте также

«Левый фронт» в Пензе выступил против переноса стелы «Слава героям» и передачи ДК церкви

Он напомнил, что перенос в Таллине памятника Воину-освободителю, известного также как «Бронзовый солдат», вызвал большой общественный резонанс.

Пикетчик подчеркнул также, что хочет всего лишь добиться публичного обсуждения вопроса, «в котором должно быть заинтересовано все население».

«Я уже отнес письмо митрополиту нашей епархии [Серафиму] с просьбой выступить консолидирующим фактором в этом обсуждении, чтобы у нас не было раздрая в нашем обществе, чтобы и губернатор, и люди, и поклонники Советского Союза, и поклонники нашей истории в целом обсуждали бы эти вопросы вместе, чтобы это не было каким-то кулуарным решением. Это категорически противоречит принципам демократии», — пояснил Игорь Алексеев.
Актуальное
Читайте также
В Пензе депутат призвал оценить последствия перехода детсадов и школ на аутсорсинг питания Завершен плановый ремонт на магистральных нефтепродуктопроводах
Банк «Авангард» будет принимать плату за питание в пензенских школах №77 и №58 Депутат-коммунист потребовал обсудить перенос стелы «Слава героям» с пензенцами
В Пензе подведут итоги пилотного проекта по переводу питания в детсаду на аутсорсинг В Пензе займутся созданием ясельных групп в детсадах
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver