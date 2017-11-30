Житель Пензы требует всенародно решать вопрос о переносе стелы «Слава героям» Общество

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Гражданский активист Игорь Алексеев требует публично и всенародно — с учетом мнения всех жителей Пензы — решать вопрос о переносе стелы «Слава героям» с Соборной площади, которая до недавнего времени называлась Советской.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Именно этому был посвящен одиночный пикет, который он провел у здания администрации Пензы в четверг, 30 ноября, незадолго до начала 39-й очередной сессии гордумы.

Мужчина, представившийся корреспонденту ИА «PenzaNews» «гражданином Российской Федерации и Советского Союза», держал в руках плакат с надписью «Стела героев: решать публично».

«Собирается у нас губернатор [Иван Белозерцев] переносить стелу героев с Соборной площади, бывшей Советской, мотивируя это тем, что она там неуместна. Она не может быть там неуместна, потому что ее установили там наши предки, которые выстроили этот город и которые сделали эту страну сильной. Если он хочет что-то куда-то двигать, пусть это делает с разрешения всех жителей этого города, а не только четырех ветеранов, городской думы или Законодательного собрания», — сказал активист.

Читайте также

«Левый фронт» в Пензе выступил против переноса стелы «Слава героям» и передачи ДК церкви

Он напомнил, что перенос в Таллине памятника Воину-освободителю, известного также как «Бронзовый солдат», вызвал большой общественный резонанс.

Пикетчик подчеркнул также, что хочет всего лишь добиться публичного обсуждения вопроса, «в котором должно быть заинтересовано все население».

«Я уже отнес письмо митрополиту нашей епархии [Серафиму] с просьбой выступить консолидирующим фактором в этом обсуждении, чтобы у нас не было раздрая в нашем обществе, чтобы и губернатор, и люди, и поклонники Советского Союза, и поклонники нашей истории в целом обсуждали бы эти вопросы вместе, чтобы это не было каким-то кулуарным решением. Это категорически противоречит принципам демократии», — пояснил Игорь Алексеев.