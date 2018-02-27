Пензенское отделение «Российского детского фонда» отпраздновало 30-летие Общество

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие в честь 30-летия со дня основания пензенского областного отделения «Российского детского фонда», созданного 27 февраля 1988 года, состоялось в центре культуры и досуга.

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В качестве гостей на него были приглашены родители с детьми, в том числе теми, которые обрели семью благодаря деятельности РДФ.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов поблагодарил всех, кто работает на благо фонда, и лично руководителя пензенского реготделения Марию Гаврюшину.

Он напомнил собравшимся о проектах «Добрый шкаф», «Хаски – детям» и «Мамы выходного дня», после чего вручил благодарственное письмо губернатора Ивана Белозерцева коллективу областного отделения «Российского детского фонда».

В свою очередь директор центра технологического обучения Пензы, глава реготделения Союза женщин России, заслуженный учитель РФ Светлана Кудинова, некоторое время возглавлявшая отделение РДФ, обратилась к присутствующим в зале детям, заверив их, что рядом всегда будут взрослые, которые сделают все для того, чтобы на их лице никогда не было слез.

«В силу того, что я возглавляю региональное отделение Союза женщин России, мы с Марией Петровной [Гаврюшиной] заключили соглашение о том, что если у нее самой сил не хватит, то все женщины Пензы и Пензенской области придут к вам на помощь», — сказала она воспитанникам детсадов и школьникам, после чего передала главе реготделения фонда благодарственное письмо от отделения СЖР.

В свою очередь Мария Гаврюшина вручила благодарность РДФ начальнику управления культуры Пензы Вере Фейгиной, вошедшей в попечительский совет фонда, которая отметила, что для нее это большая честь.

Затем на сцену были приглашены представители двух из пяти семейных детских домов региона — Ирина и Вячеслав Булавкины из Заречного, которые воспитали семерых приемных и двоих родных детей, а также Лариса и Александр Селезневы из села Любятино Пензенского района, которые вырастили десятерых, семерых из которых взяли из интерната.

Екатерина Аветисова, возглавлявшая реготделение фонда в момент реализации данного проекта, отметила, что программа устройства детей-сирот в семью была «самой многотрудной и милосердной» из всех.

«На наши семейные детские дома […] детки выпали с самой тяжелой судьбой, с самым большим дефицитом здоровья. Детей брали в грудном возрасте и чуть постарше. Сегодня 31 ребенок, который получил шанс воспитываться в семье, уже вырос», — сказала она.

Приемные родители выразили огромную благодарность Екатерине Аветисовой, отметив, что в любое время могли обратиться к ней за помощью, как к родной матери.

Кроме того, слова благодарности прозвучали в адрес бывшего уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Ирины Карачевской, которая вместе с РДФ помогла в короткие сроки купить и привезти из Москвы дорогой иммуноповышающий препарат для Вадима Токарева, поборовшего онкологию, но оказавшегося в реанимации из-за ветрянки. На сцену к ней вместе со своей матерью вышел и сам мальчик, которому совместными усилиями удалось спасти жизнь.

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Ирине Карачевской также была вручена благодарность пензенского отделения РДФ. Она призвала присутствующих никогда не отчаиваться в сложной ситуации.

Помимо нескольких детских коллективов, выступивших на мероприятии, песню исполнила стипендиат «Российского детского фонда» Юлия Голубкова, которая в настоящий момент преподает в детской музыкальной школе №15.

Также в рамках торжества были отмечены средства массовой информации, освещающие деятельность фонда в Пензенской области. В числе других СМИ благодарности удостоено ИА «PenzaNews».