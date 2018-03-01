Число нарушений прав журналистов в Пензенской области уменьшилось — ОНФ Общество

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Эксперты Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) зафиксировали снижение общего количества нарушений, допускаемых в отношении СМИ как в Пензенской области, так и в целом по стране по итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Фото: Smi.onf.ru

Согласно обновленной «Карте нарушений прав СМИ», которая была представлена в рамках ежегодного медиафорума «Правда и справедливость» в Калининграде в минувшую среду, 28 февраля, Пензенская область и Бурятия выбыли из пятерки субъектов РФ, где чаще всего нарушают права журналистов.

Теперь в топ-5 входят Иркутская область, Краснодарский и Приморский края, а также Свердловская и Челябинская области.

Как отметила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко, в Пензенской области, которая находилась в числе лидеров по итогам 2014–2016 годов, были сделаны выводы.

При этом, по ее словам, в целом в России «действовать в отношении СМИ стали более жестко».

«Лидирующие позиции заняли нарушения в сфере доступа журналистов к информации и аккредитации — 22%, а также побои и угрозы — 17%. Для сравнения: в прошлом году случаи избиения журналистов составляли 6%, а нарушения прав СМИ на доступ к информации — 11%. В абсолютных цифрах это, безусловно, меньше, чем в прошлые годы, но тенденция настораживает», — сказала Наталья Костенко.

Она добавила, что по итогам 2017 года стало меньше случаев использования против средств массовой информации финансовых инструментов, преследования через возбуждение уголовных дел и необоснованных исков о защите чести и достоинства в судах с взысканием неподъемных штрафов.

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«Так, доля попыток использовать уголовное преследование как способ давления на СМИ, а именно клевета, [...] снизилась за последний год с 11% до 3%, а число исков о защите чести и достоинства упало почти в два раза — с 30% до 16%. Радует и то, что заработала ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» — обидчики стали получать реальные сроки. Это дает надежду, что и негативные тенденции этого года тоже сойдут на нет», — отметила руководитель центра.

На «Карте нарушений прав СМИ» Пензенская область отмечена оранжевым цветом. В нее попали регионы, где зафиксированы угрозы в адрес журналистов, запугивание, порча и уничтожение имущества, судебные преследования, финансовое давление и цензура.

«В списке оранжевой зоны сегодня 28 регионов. Он пополнился двумя субъектами РФ, причем оба — Волгоградская и Воронежская области — появились на карте впервые», — уточнила Наталья Костенко.