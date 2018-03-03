Газета «Кузнецкий рабочий» отметила 100-летие Общество

Кузнецк, 3 марта 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю 100-летия газеты «Кузнецкий рабочий» состоялось в музейно-выставочном центре Кузнецка Пензенской области в минувшую пятницу, 2 марта.

Фото: Kuzneparhia.ru

Поздравления в адрес коллектива издания прозвучали в этот день от представителей власти, партнеров и коллег.

Среди тех, кто поблагодарил журналистов «Кузнецкого рабочего» за их деятельность, был епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

Будучи руководителем нескольких издательств и главным редактором газет и журналов, в том числе основанных в 1866 году «Пензенских епархиальных ведомостей», владыка Нестор отметил, что работа редакции — это труд слаженного, объединенного общей идеей коллектива.

Он пожелал журналистам дальнейшей плодотворной работы и вручил медаль Кузнецкой епархии «За труды на ниве духовного возрождения» редактору газеты Анне Курепиной.

Кроме того, он подарил коллективу книгу «Летопись Николо-Угрешского монастыря: 1905–2009».

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Как сообщается на сайте газеты «Кузнецкий рабочий», она выпускается два раза в неделю — по средам и субботам — общим тиражом 10 тыс. экземпляров. Объем варьируется от 10 до 24 полос.

В разные годы газета называлась «Известия кузнецкого исполнительного комитета Совета крестьянских и рабочих депутатов», «Серп и молот», «Трудовой путь», «Сталинский клич», «Кузнецкая правда». С 21 октября 1956 года носит название «Кузнецкий рабочий».

Редакция газеты как структурное подразделение входит в АО «Издательский дом «Кузнецкий рабочий», в составе которого также действуют типография, отделы подписки и доставки, а также рекламы.