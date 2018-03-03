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Генпланом Пензы должны заниматься местные, а не приезжие специалисты — депутат

14:55 | 03.03.2018 | Общество

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Председатель постоянной комиссии гордумы Пензы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц МСУ Алексей Шуварин, входящий во фракцию «Единая Россия», считает, что актуализацией генерального плана муниципального образования должны заниматься пензенские, а не иногородние проектировщики.

Генпланом Пензы должны заниматься местные, а не приезжие специалисты — депутат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ближайшее время администрация города объявит конкурс на актуализацию генерального плана города, правил землепользования и застройки, местных градостроительных нормативов. На эти мероприятия в бюджете города заложено 18 миллионов. Скорее всего, конкурс выиграют москвичи или питерцы. У меня сложилось стойкое убеждение, что генпланом в городе должна заниматься местная отдельная структура на постоянной основе, а не приезжие проектировщики», — написал он в социальной сети Facebook.

В обоснование своей точки зрения депутат привел несколько доводов.

Так, по мнению Алексея Шуварина, генплан нуждается в систематической корректировке, а приезжие «одноразовые» специалисты для этого не годятся: данным документом должны заниматься «имеющие местный менталитет» проектировщики, которые живут и работают в Пензе, а также знают проблемные места.

«В 2007 году у нас был опыт найма питерских для разработки генплана города. Думаю, не нужно рассказывать, что хорошего из этого ничего не вышло, сплошные минусы. Ну и зачем наступать сегодня на те же грабли?» — задался вопросом единоросс.

Алексей Шуварин подчеркнул, что не верит в отсутствие пензенских специалистов для открытия «Института генплана», который, по его словам, нужно создавать уже сейчас.

«Потому что после того, как будет заключен контракт с приезжими, будет уже поздно. И мы опять будем мучиться с тем, что они нам нарисуют», — отметил народный избранник.

Генеральный план Пензы утвержден решением гордумы от 28 марта 2008 года за подписью Ивана Белозерцева, который на тот момент занимал пост главы города, а в настоящее время является губернатором Пензенской области.

Непосредственно перед принятием документа докладчиком по данному вопросу выступала начальник главного управления градостроительства и архитектуры города Людмила Кипурова, которая теперь работает директором пензенского госцирка.

Администрацию Пензы в то время возглавлял Роман Чернов, который впоследствии стал управляющим директором ООО «ТНС энерго Пенза».

За прошедшие годы в генплан неоднократно вносились изменения. Последний раз они были утверждены решением гордумы от 28 сентября 2017 года.
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