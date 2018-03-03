Сергей Зиновьев считает, что пензенский фестиваль «Ласточка» получился насыщенным Общество

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Первый международный фестиваль «Ласточка», прошедший в Пензе 2 и 3 марта, запомнится насыщенной и интересной программой. Такое мнение высказал председатель Союза молодежи Пензенской области, руководитель молодежной дирекции мероприятия Сергей Зиновьев.

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«У нас была достаточно насыщенная программа, интересная. [...] Все площадки были заполнены практически до отказа, а на некоторые был такой ажиотаж, что не все смогли попасть. Особенно это касалось открытия и закрытия», — сказал он журналистам.

По словам Сергея Зиновьева, у организаторов фестиваля «все получилось».

«Высокую оценку дали нам иностранные участники и эксперты, которые подчеркнули, что это первое такое масштабное мероприятие после сочинского фестиваля [XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года]. Такого еще никто не проводил», — отметил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», двухдневный международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» начал свою работу в Пензе утром 2 марта.

Официальная церемония открытия состоялась во второй половине дня в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена». В качестве почетных гостей на нее были приглашены министр образования и науки России Ольга Васильева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова, глава ассоциации «Национальный совет молодежных и детских объединений России» Григорий Петушков и другие официальные лица.

Хедлайнером концерта стал уроженец Пензы Тимур Родригез.