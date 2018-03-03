EN
05:13:46 Воскресенье, 4 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Сергей Зиновьев считает, что пензенский фестиваль «Ласточка» получился насыщенным

19:10 | 03.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Первый международный фестиваль «Ласточка», прошедший в Пензе 2 и 3 марта, запомнится насыщенной и интересной программой. Такое мнение высказал председатель Союза молодежи Пензенской области, руководитель молодежной дирекции мероприятия Сергей Зиновьев.

Сергей Зиновьев считает, что пензенский фестиваль «Ласточка» получился насыщенным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас была достаточно насыщенная программа, интересная. [...] Все площадки были заполнены практически до отказа, а на некоторые был такой ажиотаж, что не все смогли попасть. Особенно это касалось открытия и закрытия», — сказал он журналистам.

По словам Сергея Зиновьева, у организаторов фестиваля «все получилось».

«Высокую оценку дали нам иностранные участники и эксперты, которые подчеркнули, что это первое такое масштабное мероприятие после сочинского фестиваля [XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года]. Такого еще никто не проводил», — отметил он.

Читайте также

В Пензе официально открыт первый международный фестиваль молодежи «Ласточка»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», двухдневный международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» начал свою работу в Пензе утром 2 марта.

Официальная церемония открытия состоялась во второй половине дня в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена». В качестве почетных гостей на нее были приглашены министр образования и науки России Ольга Васильева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова, глава ассоциации «Национальный совет молодежных и детских объединений России» Григорий Петушков и другие официальные лица.

Хедлайнером концерта стал уроженец Пензы Тимур Родригез.
Актуальное
Читайте также
Леонид Левин встретился с работниками культуры Пензы Пензенский «Дизелист» разгромил «Брянск» в стартовом матче плей-офф
Мэр Пензы призвал начать готовить детские лагеря к приему детей летом Пензенская область договорилась о сотрудничестве в сфере занятости с двумя субъектами РФ
Газета «Кузнецкий рабочий» отметила 100-летие В Пензе двое мужчин силой отобрали у прохожего телефон
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама