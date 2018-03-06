В Пензе названы победители конкурса проектов «Летопись добрых дел по сохранению природы» Общество

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Победители в пяти номинациях регионального конкурса проектов школьников «Летопись добрых дел по сохранению природы» названы в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба областного Минобразования.

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На суд жюри было представлено более 80 экологических проектов из образовательных организаций Пензы и Кузнецка, Башмаковского, Белинского, Вадинского, Городищенского, Каменского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого, Наровчатского, Неверкинского, Никольского, Пензенского, Сердобского и Тамалинского районов от школьников 12–18 лет, которые разработали и реализовали их в течение года.

В направлении «Экологическое благополучие места проживания» первое место присуждено коллективу учащихся школы села Студенки Белинского района, в номинации «Экологическое благополучие территории образовательной организации» — ученицам школы №20 Пензы Евгении Зотовой и Кристине Землянухиной.

Среди проектов по сохранению водных экосистем лучшей признана коллективная работа школьников из села Варварино Тамалинского района, а по сбережению наземных живых организмов и их среды обитания — учеников из села Ленино Пензенского района.

В направлении «Экологическое просвещение и распространение природоохранных идей» победили воспитанники центра детского творчества Сердобска Олеся Максимова и Ксения Солодовник.

Победители и призеры акции будут награждены дипломами министерства образования Пензенской области.