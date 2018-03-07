Глава МВД России поздравил сотрудницу пензенской полиции с 8 Марта на приеме в Москве Общество

Москва, 7 марта 2018. PenzaNews. Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил старшего следователя отдела №4 города Пензы майора юстиции Виолетту Шорину в числе 33 представительниц подразделений центрального аппарата и территориальных органов ведомства с приближающимся Международным женским днем в ходе торжественного приема в Москве.

Фото: 58.мвд.рф

Министр отметил, что на протяжении всей истории женщина была источником мудрости и вдохновения, символом нежности и доброты.

«Вы преображаете мир, делаете его более совершенным и гармоничным, возрождаете и приумножаете духовно-нравственные и семейные ценности. Ваша материнская забота о благе детей, воспитание у них истинного патриотизма и любви к Родине вызывают чувство благодарности и восхищения», — сказал Владимир Колокольцев.

Он отметил, что на сегодняшний день доля женщин составляет примерно четверть от общего числа сотрудников ведомства.

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«Более 700 представительниц прекрасного пола замещают руководящие должности, причем восемь из них возглавляют органы внутренних дел. Подтверждением настойчивости, целеустремленности и готовности к самопожертвованию являются высокие государственные награды, которых только в прошлом году удостоены более 30 наших коллег-женщин», — подчеркнул глава ведомства.

Министр внутренних дел также отметил вклад женщин-полицейских в укрепление правопорядка.

«Разделяя наравне с мужчинами ответственность за настоящее и будущее нашей страны, вы обеспечиваете ее безопасность, защищаете права и законные интересы граждан от преступных посягательств», — сказал Владимир Колокольцев.

В завершение встречи он вручил женщинам цветы и подарки, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.