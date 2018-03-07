Жительница Пензы в суде добилась разрешения на выезд дочери в Германию без согласия отца Общество

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Жительница Пензы в суде добилась разрешения на временный выезд своей несовершеннолетней дочери в Германию без получения согласия отца.

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«Брак между родителями расторгнут. Девушка углубленно изучает немецкий язык, является участницей лингвистических олимпиад и хотела бы поехать в лагерь в одно из учебных заведений Германии, но из-за отсутствия согласия отца лишена этой возможности. Письменные обращения матери к бывшему мужу о даче нотариально заверенного согласия на выезд ребенка, направленные по его известным адресам, были возвращены по истечении срока хранения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

Он пояснил, что мужчина не явился в судебное заседание и никаким образом не высказал свою позицию по делу, что свидетельствует о его уклонении от дачи согласия.

«Учитывая стремление ребенка к изучению немецкого языка, суд посчитал, что выезд в Германию на языковые курсы не противоречит интересам ребенка и является необходимым условием для его дальнейшего развития. Решение не вступило в законную силу. В настоящее время не истек срок обжалования», — сказал собеседник агентства.