Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем, который отмечается в четверг, 8 марта.

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«В этот чудесный весенний праздник примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья! Вся наша жизнь наполнена светом и теплом вашей нежности и обаяния, верой в торжество справедливости, милосердия и доброты», — отметил глава региона.

Он добавил, что забота, поддержка и искренняя любовь, которые дарят женщины, вдохновляет мужчин на созидание, свершения и подвиги.

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«Ради вас мы стремимся стать еще более мужественными, отважными и благородными. И каким бы непростым испытаниям ни подвергала нас порой судьба, мы сумеем преодолеть все трудности и невзгоды благодаря вам, нашим замечательным женщинам, мудрым, понимающим и чутким. Удачи вам во всех делах и начинаниях, больше светлых и радостных дней, прекрасного настроения, исполнения самых заветных желаний! Пусть в ваших уютных домах царят гармония, мир и взаимопонимание!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.