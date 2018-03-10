Мэр поручил заделать ямы на дорогах Пензы Общество

Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился вплотную заняться ямочным ремонтом дорог.

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Он поручил городскому департаменту ЖКХ провести обследование улично-дорожной сети и выявить проблемные участки.

«Несмотря на то, что в текущем году объем аварийных участков сократился и на сегодняшний день составляет 30 тыс. кв. метров благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», нужно усиленно работать. Множество объектов у нас на гарантии. По каждому из них важно обязать подрядчиков устранить дефекты», — отметил мэр в ходе совещания в субботу, 10 марта.

Виктор Кувайцев добавил, что для предотвращения дальнейшего разрушения дорожного полотна необходимо организовать ежедневную работу ремонтных бригад.

По словам мэра, специалисты МУП «Пензадормост» должны продолжать ремонт щебнем и литым асфальтом.

«Параллельно готовьте к запуску асфальтобетонный завод, благодаря функционированию которого производительность работ с помощью кохера заметно увеличится», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.