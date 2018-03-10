EN
17:38:28 Суббота, 10 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мэр поручил заделать ямы на дорогах Пензы

12:01 | 10.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился вплотную заняться ямочным ремонтом дорог.

Мэр поручил заделать ямы на дорогах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он поручил городскому департаменту ЖКХ провести обследование улично-дорожной сети и выявить проблемные участки.

«Несмотря на то, что в текущем году объем аварийных участков сократился и на сегодняшний день составляет 30 тыс. кв. метров благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», нужно усиленно работать. Множество объектов у нас на гарантии. По каждому из них важно обязать подрядчиков устранить дефекты», — отметил мэр в ходе совещания в субботу, 10 марта.

Виктор Кувайцев добавил, что для предотвращения дальнейшего разрушения дорожного полотна необходимо организовать ежедневную работу ремонтных бригад.

По словам мэра, специалисты МУП «Пензадормост» должны продолжать ремонт щебнем и литым асфальтом.

«Параллельно готовьте к запуску асфальтобетонный завод, благодаря функционированию которого производительность работ с помощью кохера заметно увеличится», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пачелмском районе охранника заподозрили в краже имущества из телятника Пензенские спортсмены стали лучшими в демонстрации техники 5 кю на первенстве ПФО
Пензенская гимнастка завоевала «серебро» чемпионата России Житель Нижнего Ломова подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого
В Пензе состоится товарищеская встреча гимнастов из России и Узбекистана В Пензе два человека украли дверной замок из торгового центра
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама